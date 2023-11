Hyundai è la prima azienda che venderà le proprie auto su Amazon

A partire dal 2024 Hyundai diventerà il primo marchio automobilistico a vendere auto su Amazon grazie a una partnership strategica annunciata al Los Angeles Auto Show del 2023. I concessionari avranno ancora un ruolo chiave, in quanto venderanno direttamente i propri veicoli sul web.

Questa collaborazione consentirà ai consumatori di semplificare il processo di acquisto di una nuova Hyundai, offrendo la possibilità di ricevere la consegna a domicilio o ritirare il veicolo presso il concessionario locale. Tutto questo nel mentre che il nuovo modello a idrogeno di ispirazione nostalgica, N Vision, è entrato in fase di produzione.

I vantaggi concreti dell'acquisto di un'auto su Amazon non sono ancora chiari. Oltre alla possibilità di una ricerca più ampia e vantaggi per i membri Prime, non sappiamo ancora come effettivamente sarà impostata la vendita, dal momento che le auto fanno parte della categoria dei "beni registrati", che implicano tutta una serie di pratiche specifiche.

Hyundai prevede anche di integrare l'assistente personale Alexa di Amazon nei suoi veicoli a partire dal 2025, aprendo la possibilità di acquistare una Hyundai utilizzando Amazon Alexa. Inoltre, l'azienda integrerà Amazon Web Services (AWS) come fornitore cloud principale, con l'obiettivo di ottimizzare la produzione, ridurre i costi e sviluppare veicoli connessi con nuove funzionalità per i conducenti (vi abbiamo già parlato del piano di Hyundai per abbassare il costo dei veicoli elettrici).