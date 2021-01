Hyundai anticipa il crossover elettrico Ioniq 5: ricarica 100 km in 5 minuti

Hyundai ha preso molto seriamente la nuova mobilità elettrica e lo dimostra una volta di più anticipando quello che sarà il nuovo Ioniq 5, crossover 100% elettrico dal design futuristico.

Il reveal ufficiale non avverrà prima del prossimo mese di febbraio, oggi però siamo in grado di mostrarvi tre immagini teaser. La vettura sarà costruita sulla nuova piattaforma del costruttore chiamata E-GMP, ovvero Electric-Global Modular Platform. Ovviamente trattandosi di foto di “antipasto”, non tutti i dettagli sono ben visibili, ciò che possiamo notare in modo distinto è il disegno dei fari anteriori e posteriori, che al contrario della nuova Hyundai Tucson 2021 presentata lo scorso dicembre formano dei deliziosi rettangoli, per dare ancor più una “sensazione di futuro”.



Molto particolari anche i cerchi da 20”, che usano una geometria alquanto inedita. Ma arriviamo al succo dell’operazione: la Hyundai Ioniq 5 promette 550 km di autonomia, inoltre è in grado di ricaricare 100 km in appena 5 minuti secondo lo standard WLTP. Solitamente la piattaforma E-GMP è a trazione posteriore, con un motore elettrico montato dietro, essendo un Crossover però Ioniq 5 avrà anche un motore anteriore, così da fornire più grip, più potenza e una trazione All-Wheel Drive. Non vediamo l’ora di saperne di più.