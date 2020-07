Hyundai ha annunciato un climatizzatore che migliora la qualità dell'aria

Hyundai ha appena annunciato una funzionalità davvero particolare per le proprie vetture: stiamo parlando di un sistema di climatizzazione in grado di migliorare sensibilmente la qualità dell'aria nell'abitacolo.

La tecnologia non arriverà subito su tutta la gamma dei veicoli proprietari, ma verrà inizialmente implementata soltanto su alcuni modelli commercializzati in Corea del Sud, e in seguito raggiungerà le Hyundai, Kia e Genesis di tutto il mondo.

In pratica il sistema consiste in tre tecnologie di aria condizionata differenti. La prima si chiama After-Blow, la seconda Multi-Air Mode e la terza Fine Dust Indicator. After-Blow serve ad asciugare la condensa sull'evaporatore e a sopprimere quindi il proliferare della muffa nei condotti, e si attiva immediatamente dopo lo spegnimento del motore. In genere la condensa si asciuga automaticamente in circa 30 minuti, ma After-Blow ne impiega soltanto 10 grazie ad un sensore intelligente a batteria il quale monitora lo stato di carica di quest'ultima e si spegne quando è troppo bassa.

La Multi-Air Mode invece riguarda l'aria che si diffonde attraverso i nuovi multi-air slot posizionati nel sedile del conducente e del passeggero. La funzione provvede a ricreare una sensazione di freschezza innescando una leggera brezza nell'abitacolo.

Infine troviamo il Fine Dust Indicator, che probabilmente è l'aggiunta più importante. Si tratta di un misuratore che analizza e mostra poi al conducente la concentrazione di polveri sottili (PM 2.5) all'interno del veicolo. Nel caso in cui queste dovessero accumularsi in quantità dannose per la salute, la vettura entrerà in azione purificando l'aria dell'abitacolo. Anche in questo caso il sistema è automatico, e gestisce da solo il livello di velocità con la quale intervenire, riducendo al contempo l'umidità dell'ambiente, a patto che il proprietario della macchina provveda alla sostituzione regolare dei filtri e alla pulizia di sedili o tappetini eventualmente contaminati.

Nel caso voleste capire meglio il funzionamento delle soluzioni Hyundai, vi rimandiamo alla galleria di immagini in calce, ma nel frattempo abbiamo buone notizie per tutti i proprietari di Hyundai: la casa automobilistica coreana ha predisposto la sua Maxi Rottamazione con vantaggi fino a 9.500 euro senza dover attendere l'Ecobonus. Infine ecco a voi la nuova Hyundai Santa Fe 2020, che arriva sul mercato in versione Full Hybrid, Plug-In e Diesel.