Hyundai dice addio ai parcheggi impossibili: le 4 ruote si girano di 90 gradi

Hyundai ha presentato in occasione del recente CES 2023 di Las Vegas il suo sistema e-Corner System applicato alla Ioniq 5: si tratta di una tecnologia che permette di girare di 90 gradi tutte e quattro le ruote per agevolare i parcheggi più complessi.

A sviluppare la tecnologia è stata la divisione Mobis della casa coreana, quella che si occupa di componentistica e guida autonoma, e si tratta di uno strumento su cui l'azienda sta lavorando da circa 5 anni, precisamente dal 2018, ma che negli ultimi tempi è stato perfezionato e quindi svelato al mondo intero. Il risultato dell'e-Corner System è a dir poco sorprendente visto che, con tutte e quattro le ruote che girano, sarà ad esempio molto più facile parcheggiare ad S in retromarcia soprattutto se lo spazio fra due auto è limitato: vi basterà prendere le misure giuste, affiancarvi al posto libero e quindi ruotare le ruote.

A quel punto l'auto si sposterà lateralmente quasi come un granchio, parcheggiandosi comodamente nel posto giusto. La stessa manovra può essere usata nel senso opposto, ovvero, per uscire da un parcheggio dove lo spazio è ristretto, di conseguenza si tratta di una tecnologia che appare molto utile.

Secondo quanto segnalato da Hyundai, l'e-Corner System non è un sistema esclusivo dell'azienda in quanto può essere montato su numerosi veicoli elettri essendo dotata di montaggi di fatto “universali”. Fra le altre applicazioni, anche la possibilità di guidare in strade anguste, si pensi ad esempio ai centri storici di numerosi borghi italiani, ma anche un'inversione di marcia in un “fazzoletto”, e molto altro ancora.

Resta da capire a questo punto quando questa tecnologia potrà trovare reale applicazione, e non è da escludere che proprio la Ioniq 5, vista anche in versione Robotaxi al CES 2023, possa essere la prima auto su cui verrà ufficialmente introdotta. In attesa di novità, Hyundai è al lavoro anche sulla Ioniq 5 N, sportiva elettrica da più di 600 CV.