Hyundai acquista la Boston Dynamics: ecco perché l'azienda investe in robot

Se leggete la nostra sezione Tech conoscete di sicuro la Boston Dynamics. Si tratta di un’azienda specializzata nella costruzione di robot futuristici, che ora sta per essere acquistata da Hyundai Motor.

Un affare da 1,1 miliardi di dollari, come dichiarato dalla stessa Hyundai. Tanto valgono dunque gli spettacolari robot della compagnia, che negli anni passati hanno dimostrato di sapersi muovere sia su due gambe (metalliche ovviamente) che su quattro zampe bioniche, con robot simili ad animali in grado di saltare e correre in totale autonomia.

A diramare la notizia, completa di prezzo, è stato il The Korea Economic Daily, ma perché mai un’azienda automotive dovrebbe essere interessata alla Boston Dynamics? Beh è facile fare due conti: la compagnia coreana si è dimostrata, nel recente passato, interessata alla creazione di vetture futuristiche molto simili ai robot della Boston, ecco dunque che l’acquisizione di colpo guadagna senso.

Hyundai ha da poco affermato come la robotica interesserà il 20% del suo business futuro e proprio quest’anno ha lanciato la nuova divisione Hyundai Robotics, il quadro generale dunque ha ora una forma ancora più precisa. Lo stesso marchio inoltre ha di recente investito nella startup 42dot specializzata in guida autonoma, in aggiunta ad Aptive e Realtime Robotics. Non possiamo dunque che aspettare fiduciosi, abbiamo tutta l’impressione che ne vedremo delle belle...