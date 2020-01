Hyperion Motors debutterà a New York portando in strada 'tecnologie dell'era spaziale'

Manca ancora qualche mese al Salone di New York e, mentre Mercedes-Benz ha deciso di saltare l'importante appuntamento, tante altre case desiderose di mettersi in mostra punteranno invece tanto sullo show, come farà ad esempio la Scuderia Cameron Glickenhaus ma non solo.

Hyperion Motors, società con sede in California, infatti sfrutterà l'occasione per mostrare la sua prima creazione in assoluto. Dall'aspetto, condiviso tramite alcune foto teaser, pare essere una supercar. Di essa però si sa ben poco ma la compagnia è di sicuro esperta nelle tecnologie di generazione dell'idrogeno, di accumulazione e di propulsione. Ora la divisione interna dei prodotti consumers promette l'introduzione di "tecnologia dell'era spaziale in strada" tramite Hyperion Motors.

Non sappiamo praticamente altro, ma il teaser recita:"Questa nuova generazione di prodotti Hyperion è sviluppata in collaborazione con la NASA per consegnare alcune delle più avanzate tecnologie del pianeta." Altri dettagli sono stati tenuti volutamente nascosti, ma è almeno dal 2015 che la società è al lavoro sul progetto, come confermano altre anticipazioni risalenti a quell'anno. Hyperion Motors è stata silente per molto tempo quindi, fino a quando fu promesso un reveal entro il 2019. Cosa che ovviamente non è avvenuta, ma le cose potrebbero cambiare nel corso del prossimo mese di Aprile.

Dalle immagini che ci arrivano possiamo sicuramente riportare di una supercar molto particolare, dai fari sporgenti e dai tratti molto morbidi, garantiti da curve lunghe e sinuose. A primo impatto crediamo di avere davanti ai nostri occhi una vivace berlina a quattro porte dal posteriore in stile old school.

Sorprese interessanti arrivano anche da un brand interno a General Motors. Stiamo parlando di Hummer, che tra non molto potrebbe presentare al mondo il suo primo veicolo completamente elettrico. Secondo i primi rumors la macchina verrà presentata a brevissimo, e il reparto marketing avrebbe già deciso di pubblicizzarla con un oneroso spot da mostrare durante il Super Bowl, e che vedrà come testimonial niente di meno che la star dell'NBA LeBron James.