Hypercar VS MotoGP: come se la cava una Porsche 918 contro la KTM RC16 di Dani Pedrosa?

Il team di carwow ci ha abituato a sfide sempre più bollenti, ma proprio quando si pensa che abbiano raggiunto l’apice, ecco che si superano e vanno ancora oltre, con una nuova sfida tra due e quattro ruote, con la prima categoria rappresentata da nientepopodimeno che la KTM RC16 da MotoGP, guidata da Daniel Pedrosa.

E a farle compagnia non c’è una quattro ruote qualunque, bensì l’hypercar targata Porsche, la 918 Hybrid. Una sfida ad alto tasso di spettacolarità con due regine del mondo dei motori, e viste le potenze in gioco, non è così facile pronosticare la vincitrice della canonica drag race.

La Porsche 918 Hybrid venne presentata nel 2010 per poi debuttare sul mercato tre anni più tardi, e fece scalpore perché di fatto rappresentava tante “prime volte” per la casa di Zuffenhausen: la prima hypercar del marchio e soprattutto il primo modello di produzione con powertrain ibrido. Sotto alla carrozzeria infatti si nasconde un motore aspirato V8 da 4.7 litri accoppiato ad una coppia di motori elettrici, per una potenza totale di 875 CV e 1280 Nm di coppia da scaricare su tutte e quattro le ruote, grazie anche alla trasmissione automatica PDK Porsche con doppia frizione e 7 marce. L’hypercar tedesca mette dunque in gioco numeri di prim’ordine, ma non è un peso piuma con i suoi 1674 kg.

Dall’altra parte della strip c’è invece la KTM RC16 con cui il KTM Red Bull Factory Racing Team ha corso in MotoGP nella stagione 2017. Come abbiamo visto nella sfida tra Lamborghini Huracan da 1100 CV e Kawasaki H2R, le due ruote sono svantaggiate nello stacco da fermo, ma poi si riprendono tutto con gli interessi mano a mano che si avvicinano al traguardo, perché anche i questo caso i numeri sono da capogiro. La RC16 è equipaggiata con un V4 da 1.000 cc che sprigiona 270 CV che urlano fino ad un regime di 18.500 giri e devono spostare soltanto 157 kg, a cui si aggiunge il poco peso di Dani Pedrosa, uno dei piloti più minuti nella storia della classe regina, una caratteristica che gli ha sempre permesso di scattare come una fionda.

Oggi è più difficile del solito decretare un vincitore, ma come sempre non facciamo spoiler e lasciamo a voi il piacere della scoperta, quindi alzate il volume e godetevi lo spettacolo.