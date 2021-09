Una hypercar prima del SUV Purosangue: in arrivo la Ferrari Icona

Prima che il SUV Purosangue venga definitivamente presentato alla stampa e agli appassionati (a proposito: ecco come potrebbe apparire il Ferrari Purosangue in strada), Ferrari ha un altro asso nella manica da giocare. Verrà svelato il prossimo mese di novembre e prende il nome di Ferrari Icona, anche nota come F251.

La presentazione avverrà in occasione delle Finali Mondiali 2021 che si terranno presso il circuito del Mugello dal 16 al 22 novembre e per ora abbiamo solo pochissime informazioni - e tutte ufficiose. Le indiscrezioni infatti arrivano da un forum di appassionati del cavallino rampante chiamato Ferrari Chat. Secondo i rumor, lo stile di questa nuova Ferrari Icona dovrà molto alle sorelle P4 e 330 P3 degli anni '60.

Il telaio, realizzato in fibra di carbonio, dovrebbe derivare invece dalla LaFerrari Aperta, la nuova Icona però non avrà propulsione ibrida. A bordo non troveremo né un efficiente V6, né un potente V8: Ferrari sta probabilmente puntando al non-plus-ultra, a un motore V12 da 830 CV "preso in prestito" dalla 812 Competizione.

Il cambio, automatico e a doppia frizione, dovrebbe essere un DCT a 8 rapporti. A Maranello ne verranno costruite soltanto 299 alla modica cifra di 2 milioni di euro per singola unità, una fuoriserie davvero esagerata sotto ogni aspetto. Se 2 milioni di euro sono troppi, scoprite in questo articolo quanto costa una Ferrari secondo il listino attuale.