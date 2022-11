L'hypercar Mercedes-AMG One diventa la nuova regina del Nurburgring con un tempo pazzesco

Non era un segreto che Mercedes-AMG fosse alla ricerca di un record sul Nordschleife. Durante l’estate l’hypercar AMG One è stata avvistata più volte tra i cordoli del Green Hell alle prese con varie regolazioni di assetto, ed ecco che a distanza di pochi mesi è arrivato l’annuncio ufficiale: la Mercedes-AMG One è la nuova regina del Nurburgring.

L’hypercar tedesca ha percorso i 20.8 chilometri della pista con un tempo di 6:35,183, distruggendo quindi il record precedente di quasi 8 secondi, che da qualche anno sembrava ormai saldo tra le mani della Porsche 911 GT2 RS di Manthey Racing. Alla guida della belva della Stella c’era il pilota Maro Engel, che ha avuto il suo bel da fare per portarsi a casa il tempo record viste le condizioni del circuito durante il giorno dell’impresa, ovvero lo scorso 28 ottobre 2022.

All’arrivo del team sul posto, diverse sezioni della pista erano ancora umide a causa del maltempo, comprese alcune delle traiettorie più redditizie. Quando la situazione ha iniziato a migliorare era ormai tardi, quindi il velocissimo pilota tedesco ha avuto a disposizione soltanto 4 giri veloci per prendersi il primato. Il record è stato battuto quasi subito, ma Engel ha notato che le condizioni miglioravano sempre più dunque ha tentato un ultimo giro, che è diventato quello del record.

Avevamo già visto uno youtuber alla guida della AMG One, ma il filmato del giro record è tutta un’altra storia, e mette in mostra quanto sia performante questa vettura, che di fatto è un mezzo di serie, come confermato da Mercedes: ha ricevuto soltanto alcuni ritocchi agli angoli delle sospensioni per adattarsi alla guida in circuito. Ma adesso alzate il volume e godetevi lo spettacolo.