L'hypercar Mercedes AMG-One è ora disponibile per tutti: basta avere 5 milioni di euro

La Mercedes-AMG One, un'auto dal prestigioso pedigree automobilistico, è ora disponibile sul mercato delle auto d'epoca al prezzo considerevole di 5,45 milioni di dollari. Una cifra incredibile per un'auto altrettanto incredibile del resto.

Il rinomato concessionario di auto esotiche, F1rst Motors di Dubai, sta offrendo questo esemplare unico per la cifra di 20 milioni di Dirham degli Emirati Arabi Uniti (appunto 5.45 milioni di Euro). Sebbene il concessionario non fornisca dettagli sulla provenienza dell'auto, assicura che il contachilometri segna zero miglia percorse, anche se ovviamente non percorrere neanche un metro è assai improbabile per un'auto (ecco tutte le Mercedes che usciranno nel 2024).

La particolarità di questa offerta risiede nel fatto che la Mercedes non ha mai reso pubblico il prezzo originale dell'AMG One. Gli esperti stimano che il costo iniziale oscilli tra i 2 e i 3 milioni di dollari, ovvero circa la metà di quanto richiesto da questo concessionario. La restrizione di non rivendita imposta da Mercedes aggiunge un ulteriore elemento di mistero. Al CES di Las Vegas è stato presentato MB.OS1, il nuovo sistema di infotainment di Mercedes.

Questa hypercar non è mai stata disponibile negli Stati Uniti, rendendola ancora più esclusiva per i potenziali acquirenti americani (solitamente più facoltosi e più attratti da questo genere di automobili). Questo perché, secondo Mercedes, la modifica al motore necessaria per soddisfare alcune norme statunitensi avrebbe compromesso le prestazioni dell'auto, impedendone l'importazione ufficiale.

Tuttavia, per gli appassionati negli Stati Uniti con una certa intraprendenza, esiste la possibilità di importare l'AMG One attraverso una formula chiamata "esenzione da esposizione", purché il veicolo percorra non più di 2.500 miglia all'anno. Sebbene il processo sia complicato, questa opzione potrebbe consentire a questa hypercar di varcare i confini americani.

Sottolineiamo che l'AMG One non si limita a essere un'opera d'arte meccanica: è dotata di un propulsore derivato dalla Formula 1, composto da motore un V6 da 1,6 litri con turbocompressore assistito elettricamente e quattro motori elettrici, che generano una potenza totale di 1.049 cavalli. Con una velocità massima di 352 km/h.

Il privilegio di possedere questa AMG One comporta l'ingresso in un esclusivo club di proprietari di hypercar, tra cui spiccano i nomi dei piloti di Formula 1 Valtteri Bottas e Nico Rosberg, che fanno parte dei 275 fortunati acquirenti.