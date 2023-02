La nuova hypercar Ferrari torna in strada con un alettone gigante

Ogni vettura del cavallino rampante fa battere i cuori degli appassionati, ma si sa che le punte di diamante della gamma sono sempre le più attese e amate. L’ultima hypercar è stata la LaFerrari e presto arriverà la sua erede, che di tanto in tanto si mostra tra le strade di Maranello, questa volta con un alettone enorme.

Grazie allo youtuber Varryx, ormai onnipresente quando si tratta di immortalare le supercar nostrane, possiamo ammirare infatti l’ultimo prototipo di quella che diventerà la nuova hypercar Ferrari. E a quanto pare sarà ben più esagerata della precedente, a giudicare dalle dimensioni estremamente generose dell’ala posteriore.

La silhouette laterale mostra ancora una volta un profilo basso e allungato che ricorda le forme della LaFerrari, ma l’alettone così largo e alto lascia senza parole. Inoltre si può notare l’adesivo triangolare giallo che, come di consueto, avverte che l’auto adotta un powertrain elettrificato, in questo caso ibrido.

I primi esemplari del prototipo ricordavano da vicino la vecchia LaFerrari, invece questa volta è evidente che l’auto inizia ad avere una propria identità, anche se i gruppi ottici arrivano direttamente dalla più piccola Ferrari 296 GTB. infine, vale la pena notare che non ci sono più i quattro scarichi nella parte bassa del paraurti (due per lato), ma al contrario ci sono due tubi centrali che fuoriescono molto più in alto, in stile Lamborghini per intenderci.

E a proposito di bellezze made in Maranello, rifatevi gli occhi con la nuova monoposto Ferrari SF-23 da Formula 1.