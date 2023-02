Hypercar Ferrari, ecco il render della nuova 'belva' di Maranello

Ferrari è al lavoro su una hypercar, una vettura davvero esclusiva, e negli scorsi giorni sono stati diversi gli avvistamenti attorno a Maranello. Da un primo sguardo sulla nuova Ferrari Hypercar è stato evidenziato un alettone gigante, e nel contempo è stato possibile anche intravedere le forme della stessa.

Nonostante il classico pattern mimetico, la nuova rossa di Maranello appare con una forma davvero aggressiva, piuttosto “piantata a terra”, con grandi cerchi in lega, un cofano inedito e appendici aerodinamiche un po' ovunque.

Per cercare di vederci più chiaro i colleghi di Motor1 hanno realizzato un render eliminando appunto tutte il camouflage presente nel “muletto” e dando vita a quella che potrebbe essere la versione finale della prossima hypercar di casa Ferrari. Il risultato potete vederlo qui sopra e mostra una vettura con delle vistose prese d'aria sul frontale anteriore dalle forme geometriche.

A sorprendere è però la zona del cofano e del lunotto posteriore, che appare un tutt'uno dando una sensazione quasi di “veicolo spaziale”. Sul fianco, altre prese d'aria un po' ovunque, e spicca nuovamente l'alettone di dimensioni esagerate. Bella la combinazione di colori nero e rosso che abbiamo già visto in alcuni bolidi di Maranello recenti come ad esempio la SF 90 stradale, mentre i cerchi in lega sono gli stessi utilizzati dal prototipo ma probabilmente saranno diversi nella versione finale.

La nuova hypercar di Modena dovrebbe essere l'erede de La Ferrari ma al momento tutto tace in merito al nome nonchè alla data d'uscita e alle motorizzazioni. Certamente il propulsore sarà montato in posizione centrale, proseguendo quindi la tradizione di famiglia fra F40, F50, Enzo e via discorrendo. Non è però chiaro se ci sarà un sistema ibrido, quasi sicuramente sì, mentre per quanto riguarda la potenza non è azzardato ipotizzare fra i 1.000 e i 1.200 cavalli.

Stando ad alcuni rumors, infine, potrebbero esservi dei richiami alla 499P, mentre il debutto dovrebbe avvenire a ottobre 2024 con una produzione limitata a soli 599 esemplari. Così come per la Ferrari Purosangue, i cui ordini sono stati fermati, anche per la nuova hypercar è ipotizzabile un pre-order in massa, soprattutto se le premesse verranno confermate.