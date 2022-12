La nuova hypercar di Bugatti sarà ibrida e con un motore termico sviluppato da Rimac

Bugatti si appresta a dare l’addio al suo leggendario motore W16 da 8.0 litri, ormai vicino ai 20 anni di attività, ma la prossima belva di Molsheim avrà ancora un motore termico sotto al cofano, ma ibrido, e per di più sviluppato da Rimac, leader nel segmento delle hypercar EV che però non è mai stata affiancata ai motori termici.

A quanto pare però, Mate Rimac aveva iniziato a sviluppare un motore termico già due anni prima della fusione avvenuta tra Rimac e Bugatti, e ora quel motore diventerà il cuore pulsante della nuova hypercar Bugatti. Lo ha dichiarato durante un’intervista ai microfoni del magazine Auto Express, aggiungendo che il prossimo capolavoro Bugatti avrà un motore “totalmente fuori di testa”, al punto da lasciare tutti sbalorditi quando verrà svelato.

Inoltre ha aggiunto che il prossimo modello di Molsheim sarà completamente nuovo in ogni sua parte, segnando così un taglio netto col passato: “È completamente nuovo, quindi non c'è alcun componente derivato da un’altra macchina; niente trasferito da Chiron, niente trasferito da Nevera. Tutto è da zero”. E le sorprese non finiscono qui, perché il CEO ha poi svelato che l’erede della Chiron doveva essere un SUV sulla falsa riga del Ferrari Purosangue, ma quando Mate Rimac ha preso le redini della situazione ha scartato subito quell’idea.

La nuova hypercar Bugatti avrà però una sua identità, ben distinta dai bolidi Rimac: “Bugatti è girare fino all'opera e poi guidare a 400 km/h in autostrada. Sarà più bella, con strumenti analogici, una specie di roba da orologiaio. Con Rimac, vogliamo che sia assolutamente pazzesco, fuori di testa, completamente elettrico: driftare a 60 km/h con una gigantesca nuvola di fumo dietro di te, modalità di derapata autonome, cose futuristiche”.

A questo punto non resta che aspettare l’arrivo della nuova creature di Molsheim, il cui reveal è atteso per il prossimo anno, per poi arrivare sulle strade non prima del 2025.