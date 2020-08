Hydrofoiler XE-1, la bici elettrica che cammina sull'acqua

Le bici elettriche sono ormai sulla bocca di tutti, anche per via del Bonus Mobilità 2020 che permette di risparmiare fino a 500 euro su un acquisto. La e-bike di cui stiamo per parlare adesso però è alquanto particolare, tanto che non ha neppure le ruote: cammina sull'acqua e ha un motore a elica.

Si chiama Hydrofoiler XE-1 e arriva dalla Nuova Zelanda grazie a Manta5. Non si classifica come moto d'acqua perché ha dei veri e propri pedali, inoltre il motore serve solo da assistente, non possiamo accelerare e basta, dunque è un mezzo perfetto per fare attività motoria fra uno stabilimento e l'altro. Se non fosse per l'autonomia comunque limitata potrebbe funzionare anche come mezzo della guardia costiera.

A proposito di autonomia: l'Hydrofoiler XE-1 garantisce fino a 60 minuti di assistenza al livello massimo e la sua velocità non supera i 20 km/h. Il motore di bordo è da 480W, anche se il suo prezzo non è certo per tutte le tasche: 7.990 euro IVA esclusa, più 350 euro di spedizione diretta dalla Nuova Zelanda. Inoltre per questa estate 2020 potrebbe essere ormai tardi, le nuove ordinazioni saranno evase non prima della metà di settembre, dunque tutto è da rimandare al prossimo anno, ma comprereste mai un oggetto simile? Magari preferite una MOMO Design Venezia, decisamente più abbordabile grazie al nuovo Fuoritutto Unieuro.