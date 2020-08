Hybrid Bonus su tutta la gamma ibrida Toyota, dalla Nuova Yaris al RAV4

A settembre arriva nelle concessionarie Toyota la Nuova Yaris Hybrid, che si può acquistare con Hybrid Bonus e ecoincentivo. Andiamo dunque a capire quanto si spende per avere una Nuova Yaris ibrida.

L'Hybrid Bonus proposto da Toyota equivale a 3.500 euro su Yaris, qualunque sia il nostro usato, ai quali va aggiunto un ecoincentivo da 1.500 euro, ma solo in caso di rottamazione. Anziché i 18.300 euro di partenza arriviamo così (secondo il sito ufficiale Toyota) a 16.800 euro con ecoincentivo, inoltre possiamo sfruttare il finanziamento PAY PER DRIVE Connected da 150 euro al mese (TAN 4,99% TAEG 6,42%).

La Nuova Yaris però non è la sola ibrida proposta in sconto nelle concessionarie Toyota: Corolla 2.0 Hybrid Dynamic Force si può avere con 6.000 euro di Hybrid Bonus, con qualunque usato, e 1.500 euro di ecoincentivo aggiuntivo. Corolla Hybrid 1.8 si può avere con 4.150 euro di Hybrid Bonus più altri 1.500 euro di ecoincentivo in caso di rottamazione. Arriviamo così alla CH-R Hybrid Dynamic Force 2.0 con 5.500 euro di Hybrid Bonus con qualunque usato, più 1.500 euro di ecoincentivo in caso di rottamazione.

Anche RAV4 Hybrid Dynamic Force AWD-I si può avere con 4.600 euro di Hybrid Bonus con 1.500 euro di ecoincentivo aggiuntivo con rottamazione. I migliori affari però si fanno con la Prius Plug-in Hybrid: 6.500 euro di Hybrid Bonus e 4.500 euro di ecoincentivo in caso di rottamazione, con prezzi a partire da 31.350 euro. In basso trovate il link diretto al sito Toyota dedicato all'Hybrid Bonus. Cliccate sul link che segue invece per conoscere in dettaglio il nuovo Ecobonus 2020 ideato dal governo, con sconti fino a 10.000 euro.