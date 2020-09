Husqvarna si prepara a lanciare una moto elettrica da guidare con Patente B

Nata costruendo moschetti per l'esercito svedese nel lontano 1689, è ormai oltre un secolo che Husqvarna è sinonimo di ottime motociclette. Una grande tradizione che presto potrebbe cedere alle lusinghe del progresso e portare a una nuova moto elettrica e a uno scooter a zero emissioni.

Secondo le indiscrezioni, la moto elettrica dovrebbe chiamarsi E-Pilen, un modello che andrebbe a riprendere i classici tratti delle moto Husqvarna Pilen per estremizzarli, spingerli all'eccesso e renderli totalmente futuristici - come potete vedere dall'immagine presente in pagina. Husqvarna (così come la matrona KTM) non è certo nuova a veicoli elettrici, la E-Pilen però rappresenterebbe qualcosa di nuovo nel listino del brand svedese, una moto stradale dalla potenza abbastanza ridotta, compresa fra i 4 kW e i 10 kW (o forse una versione una versione da 4 kW, simile a un 50cc, e una da 10 kW vicina a un 125cc?).

Un'ottima notizia a dir la verità per chi sogna di possedere una moto elettrica senza troppi fronzoli, fino a 11 kW di potenza infatti basta la Patente B/A1. Ovviamente non è esclusa anche una variante più potente dello stesso modello, oltre gli 11 kW, ma siamo davvero nel campo delle ipotesi. Lo stesso vale per il tanto chiacchierato E-Scooter, uno scooter elettrico firmato Husqvarna del quale però non si conoscono le potenziali caratteristiche - al di là dei 4 kW di potenza, dunque equivalente a un 50cc.

Che Husqvarna faccia prima o poi un passo simile è ormai certo, ma quanto dovremo aspettare? La scooter potrebbe arrivare già nel 2021, mentre per la moto tocca pazientare fino al 2022, ma siamo certi che varrà la pena aspettare.