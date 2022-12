Finalmente una Huracán Sterrato che potete comprare, ma ha solo due ruote

Già conosciamo la Lamborghini Huracán Sterrato svelata a fine novembre durante l’Art Basel di Miami, ma ora è il momento di conoscere un’altra Huracán Sterrato. No, non si parla di una variante della supersportiva per strade mai battute prima, bensì di una bicicletta premium firmata 3T e Lamborghini.

Il produttore di Sant’Agata Bolognese ha collaborato con il marchio italiano 3T per realizzare una bici gravel molto interessante, chiamata altrimenti 3T Exploro Racemax x Huracán Sterrato. Come potete vedere dalle foto in copertina e in calce alla notizia, questa bicicletta riprende il design della già iconica supercar italiana e lo porta sulle due ruote. Trattandosi di una bici gravel, adotta una struttura in fibra di carbonio molto simile alle biciclette da strada ma resta progettata per migliorare il comfort e la maneggevolezza fuoristrada, esattamente come per l’omonimo a quattro ruote.

Qualità ed esclusività si uniscono nella Exploro Racemax x Huracán Sterrato, disponibile in sole taglie da 51 a 58 centimetri e fornito con frame 3T Exploro RaceMax Italia, cassetta Sram Rival AXS 10-36t a 12 velocità, ruote in carbonio Discus 45 l 40 LTD di 3T con mozzi in titanio, pneumatici Pirelli Cinturato Gravel da 40 mm 700c, sella Fizik Antares Versus EVO 00 Adaptive e kit Sram Red AXS per cambio e freno a disco idraulici. Insomma, il meglio del meglio per le due ruote.

Con consegna a partire da marzo 2023, ha un prezzo nettamente più accessibile rispetto alla Lamborghini Huracán Sterrato, ma comunque elevato: si parla di 15.000 euro. Trattandosi però di una collaborazione limitata a poche meno di 2.000 esemplari, è facile comprendere le ragioni dietro questo prezzo.

Parlando sempre di Lamborghini, sapevate che la Countach LP400 Periscopio di Rod Stewart è all’asta.