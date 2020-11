Huracan della polizia porta un rene da Padova a Roma in due ore

Con una media di oltre 230 km/h, la Polizia di Stato Italiana ha trasportato il rene di un donatore da Padova a Roma per un rapidissimo viaggio di circa 500 chilometri, ultimato in appena due ore. Quale vetture poteva essere protagonista dell'impresa se non la mitica Lamborghini Huracan?

Stiamo parlando di un bolide modificato apposta per lo scopo, in quanto gode di un cofano refrigerato installato già nel 2017, quando le forze dell'ordine acquisirono l'esotica supercar. Consegnare organi alla velocità della luce però non è il suo unico scopo e, difatti, si tratta di una pattuglia vera e propria con tanto di sirene ed equipaggiamento di bordo atto a gestire il traffico ed eseguire arresti. Per la fortuna dei pirati della strada dal piede pesante, la Huracan in questione è troppo impegnata per dar la caccia ad ogni singolo individuo.

Tornando al cuore della notizia principale, specifichiamo il fatto che quest'ultima ci è arrivata direttamente dalla Polizia di Stato, che usa alla grande Twitter per condividere molte informazioni utili anche a noi appassionati di motori. Attraverso il social è stato quindi pubblicato un nuovo e breve video a testimonianza dell'impresa: esso mostra vari passaggi, dalla guida ad alta velocità fra un casello e l'altro fino all'arrivo al Policlinico Gemelli di Roma, e cioè alla destinazione ultima di consegna. Secondo Google Maps un'autovettura normale a velocità regolare ci avrebbe messo più di cinque ore.

Nel caso non lo sapeste, il tutto è dovuto non soltanto all'abilità del conducente, ma anche alle specifiche tecniche della vettura, che monta un poderoso V10 aspirato da 5,2 litri capace di 610 cavalli di potenza, di uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi e di una velocità di punta di circa 325 km/h.

