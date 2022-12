In vendita il prototipo che ha ispirato la Lambo Rambo LM002

A inizio anni '80 l'esercito degli Stati Uniti era alla ricerca di un'azienda che producesse un humvee, a cui assegnare un ricco contratto governativo. Si presentarono Chrysler, AM General (che poi vinse l'appalto) e infine Teledyne.

Quest'ultima azienda presentò il proprio prototipo con il nome di Cheetah, ghepardo, e in queste ore un esemplare fra quelli prodotti all'epoca è stato messo in vendita. L'humvee era stato progettato da una società californiana chiamata Mobility Technology International e in seguito costruito dalla nota Lamborghini, a cui si ispirò per produrre il famoso LM002 la “Lambo Rambo” con un motore V12.

Dopo l'esemplare Lego di Hummer, un altro curioso humvee esce quindi allo scoperto, e quello attualmente in vendita monta un motore V8 da 6.9 litri e un cambio automatico a tre velocità prodotto da GM. Il suo corpo è in alluminio, mentre il tetto e le porte sono realizzate in tela. È presente inoltre una massiccia piastra in acciaio per riparare il motore, prevista sotto la carrozzeria, e ciò permette allo stesso humvee di passare agilmente sopra gli ostacoli, evitando danni letali.

Ma quanti soldi servono per portarsi a casa questo raro esemplare di Cheetah? Tenendo conto che si calcola che in giro ve ne siano davvero una manciata, Mecum ha stimato il prezzo di aggiudicazione all'asta attorno ai 15.000-20.000 dollari, all'incirca 17.000/18.000 euro. Una cifra senza dubbio non indifferente alla luce del fatto che molto probabilmente lo stesso veicolo non è nemmeno abilitato all'uso su strada, di conseguenza chi lo acquista dovrà guidarlo solamente fuori dai sentire battuti.

Resta il fatto che per gli appassionati di auto, e soprattutto di fuoristrada e mezzi “mostruosi”, si tratta senza dubbio di un pezzo da collezione. Cheetah a parte, questo genere di auto ha saputo reinventasi negli ultimi anni, e conferma ne è il modello EV di Hummer, il pickup più veloce al mondo.