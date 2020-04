Un Hummer H2 con delle minuscole ruote da 13 pollici

Abbiamo visto mille volte auto "ordinarie" con cerchi di dimensioni straordinarie. Da sempre una delle tendenze più calde del mondo del tuning è stata quella di rialzare i veicoli, adottando ruote ancora più "ciccione" e massicce di quelle previste di base dalle case automobilistiche. Pewr una volta qualcuno si è divertito a fare la cosa opposta.

Cosa succede quando prendi un enorme e massiccio Hummer H2 e gli metti delle minuscole cerchi da 13 pollici presi in prestito da una Lada? Succede che hai appena creato un fenomeno da baraccone: "è come guardare un gorilla su un triciclo", commenta in modo adeguatamente sprezzante Jalopnik.

Ovviamente si tratta di una scelta tutto fuorché funzionale, adottata molto banalmente per suscitare qualche risata e condurre uno di quegli esperimenti empirici tanto cari a parte della community di appassionati delle quattro ruote.

Dietro questo fenomeno da baraccone c'è Garage 54. Fenomeno da baraccone che, per qualche oscura legge della fisica, sembra in realtà funzionare. Nel video l'Hummer H2 con cerchi da 13 pollici riesce a reggersi in piedi in modo sospetto, il fuoristrada funziona senza problemi, ma perde almeno una trentina di cm in altezza dal suolo.

Nota a margine? Cosa è più di cattivo gusto: un Hummer con ruote minuscole, o un Hummer con oltre 80 casse?

Tornando a noi, realizzare un simile abominio ha richiesto ai ragazzi di Garage 54 una discreta perizia tecnica, trovate il modus operandi usato per questo progetto nel video in apertura.

Nostalgici degli Hummer? Il brand sta tornando, arriva l'Hummer completamente elettrico.