L'Hummer EV sarà impiegato dall'esercito USA: il veicolo è già in sviluppo

Il GMC Hummer EV è di sicuro il pickup elettrico più massiccio mai costruito (ecco le EV con la batteria più grande), e si appresta a raggiungere i propri acquirenti a partire dall'inizio del prossimo anno. Probabilmente incarna anche il modello più robusto, e a quanto pare l'esercito statunitense lo starebbe tenendo d'occhio.

Secondo quanto appena riportato in un articolo di CNBC, GMC avrebbe già in cantiere una versione militare dell'Hummer EV, del quale non è da escludere la presentazione di un prototipo funzionante entro la fine del prossimo anno.

Il mezzo non somiglierà al colosso elettrico che girerà a breve sulle strade pubbliche, ma sfrutterà la piattaforma della casa automobilistica americana e buona parte della sua tecnologia strutturale, propulsore compreso. Per rafforzare la sua posizione, CNBC ha tirato in ballo le parole del Defense President di GM Steve duMont, che ha confermato i piani per lo sviluppo del veicolo da denominare eLRV (electric Light Reconnaissance Vehicle) e da impiegare dall'esercito a stelle e strisce:"L'esercito è parecchio eccitato per il fatto che stiamo investendo su questo. L'eLRV, costruito da zero per lo scopo, potete vederlo anche adesso, è il nostro Hummer EV. Il nostro Hummer EV sarà la piattaforma sulla quale quel veicolo si baserà."



duMont ha già discusso a quattr'occhi con Kathleen Hicks, vicesegretaria del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America. Hicks era assolutamente intenzionata a chiudere l'accordo, anche perché il Governo ha avviato un processo di elettrificazione dei veicoli federali in un modo alquanto ambizioso.



A proposito di elettrificazione, proprio in questi giorni il Congresso statunitense sta modellando un piano di investimenti sulle infrastrutture dalle proporzioni clamorose. All'interno del "Build Back Better Act" c'è anche una leggere per portare gli incentivi sulle auto elettriche a 12.500 dollari: sarebbero i più imponenti mai attuati da un governo nazionale.