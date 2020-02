Hummer EV contro Tesla Cybertruck: ecco cosa pensano 20.000 americani

Il marchio Hummer sta per tornare sul mercato con una novità assoluta: un modello totalmente elettrico, lanciato da GMC la notte dello scorso Super Bowl - giusto qualche mese dopo la presentazione del Tesla Cybertruck. Ma cosa pensano gli utenti americani sulla nuova, possente vettura?

Piplsay ha condotto un interessante sondaggio, interpellando 20.264 persone, e questi che seguono sono i risultati. A quanto pare il 51% degli americani ha visto lo spot dell'Hummer EV la notte del Super Bowl, un commercial con LeBron James protagonista fra l'altro. Fra questo 51%, il 17% pensa che sia "Fantastico", un altro 17% "Buono", un 14% "Okay" e un 3% non l'ha gradito più di tanto.

Quanto è entusiasta poi la gente del nuovo Hummer EV? Il 49% si è definita entusiasta, il 15% assolutamente no, mentre al 36% non interessa. È interessante poi vedere come il 62% dei Millennials sia entusiasta del nuovo Hummer EV. Per il 40% degli intervistati poi GM ha fatto bene a rilanciare il marchio Hummer in elettrico, il 23% invece considera ancora Hummer un sinonimo di veicolo profondamente inquinante. Il nuovo Hummer EV sarà un ostico concorrente del Tesla Cybertruck? Il 40% non è sicuro, il 35% invece pensa di si, opposto a un 25% che pensa di no.