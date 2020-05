Hummer EV, ecco quando vedremo il mostro elettrico da 1000 cavalli

Hummer è tornata alla ribalta. La casa automobilistica di General Motors è impiegata da anni nello sviluppo di un grosso veicolo completamente elettrico, e da qualche mese è iniziata una campagna comunicativa atta a pubblicizzarlo nel migliore dei modi.

Durante il Super Bowl, Hummer ha mandato in onda uno spot che ha coinvolto persino LeBron James. Si tratta di una scelta azzeccata a nostro parere, in quanto sia la star dell'NBA, sia il seguitissimo evento di Football americano, sono in grado di restituire un grosso eco mediatico.

Adesso però arrivano notizie fresche da General Motors, che conferma la data di presentazione del veicolo elettrico per il prossimo 20 maggio. Il reveal avrebbe dovuto essere attuato in una forma classica, con una conferenza dal vivo in California. La pandemia di Coronavirus ha però mandato all'aria tutti i piani di Hummer, che ha deciso di reindirizzare il tutto verso una presentazione tutta digitale.

Il debutto del veicolo dovrebbe avvenire nel corso del 2021, quando vedremo finalmente in strada il pick-up con doppia cabina, ma nel frattempo dovremo accontentarci di un breve teaser dalla durata di appena 17 secondi, che mostra il mezzo attraverso un'inquadratura top down (aerea).

L'Hummer si muoverà grazie a una potenza totale di circa 1.000 cavalli, che permetterà uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi, andando a fare concorrenza alla versione Tri Motor del poderoso Tesla Cybertruck. Per chiudere vi rimandiamo ad una recente affermazione di Elon Musk, CEO di Tesla, riguardo il proprio pick-up squadrato:"sarà anche in grado di galleggiare per un breve periodo di tempo." Insomma la sfida è in pratica già aperta, e dal nostro canto non vediamo l'ora che il 2021 ci porti interessanti novità.