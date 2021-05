L'Hummer EV è in prova, e un video ci dimostra di cos'è capace

Il GMC Hummer EV arriverà sul mercato proponendo la solita stazza e robustezza, ma stavolta lo farà coniugando tali caratteristiche all'assenza di tubi di scarico. L'attesa intorno al veicolo è piuttosto importante, e adesso ci sono appena arrivate nuove informazioni da Moab, una località situata nel deserto dello Utah.

E' proprio lì infatti che GMC sta mettendo sotto pressione alcuni esemplari dell'enorme pickup elettrico, che in base al video in alto, caricato su YouTube tramite il canale ufficiale del brand, sembra esser dotato di capacità in fuoristrada davvero fuori dal comune.

Secondo GMC l'escursione è stata effettuata con l'obiettivo di provare e calibrare elementi come le Adaptive Air Suspension, la Extract Mode, la Terrain Mode, il sistema One-Pedal Driving, il sistema e4WD, la distribuzione della coppia su tutte e quattro le ruote, gli eLockers, il controllo della stabilità, le ruote posteriori sterzanti, l'assurdo CrabWalk e tanto altro. Quest'ultima feature è una delle più chiacchierate tra gli appassionati, ma per il momento ne abbiamo avuto soltanto un assaggio tramite un esemplare in coda.



Il focus maggiore è però sulla modalità One-Pdel Driving, che permette al pacco batterie di rigenerarsi frenando al contempo l'andatura del mezzo. Il tutto ha però bisogno di calibrazione, che col tempo poterà ad un'elevata efficienza di utilizzo anche a basse velocità, a pendenze elevate e durante la scalata di grossi massi.



"One-Pedal Driving offre un grande feeling di controllo grazie all'ottimizzazione della frenata rigenerativa, e convoglia tutta la coppia del motore attraverso il pedale di accelerazione. Gli automobilisti comprenderanno immediatamente i benefici una volta che l'avranno provata su strada." Questo è stato il commento di Aaron Pfau, ingegnere capo per il progetto GMC Hummer EV, in merito alla questione.



Nel caso in cui foste interessati alle specifiche tecniche del colosso a zero emissioni vi rimandiamo all'ufficializzazione di alcune varianti avvenuta lo scorso ottobre 2020.