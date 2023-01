Hummer EV, nuovi problemi per il mastodontico fuoristrada: guardare per credere

Forse c'è qualche problema con l'Hummer EV e lo dimostra il fatto che negli ultimi tempi sono diverse le rotture registrate dall'immenso fuoristrada a marchio GMC. I ragazzi di TFLoffroad hanno testato il massiccio veicolo su una strada in discesa: ecco come è andata.

Come ricorda Insideevs, l'Hummer EV è pubblicizzato come un fuoristrada estremamente capace e dotato di moltissime funzioni per facilitare la guida sui terreni impervi, ma in realtà, alle prese con un pendio roccioso scivoloso, le cose non sono andate poi così bene. Come si vede nel filmato pubblicato in alto a questo articolo, il fuoristrada da 100mila dollari inizia a mostrare dei messaggi di errore mentre il conducente cerca di percorrere il sentiero scosceso in discesa; inizialmente viene segnalata che la modalità di guida a un pedale non è disponibile, dopo di che si informa il guidatore che il 4WD, le 4 ruote motrici, sono di fatto fuori uso.

Si tratta ovviamente di un messaggio “thriller” per qualsiasi automobilista, figurarsi se si ci si trova ad affrontare un fuoristrada. Ma il peggio deve ancora venire visto che nel video di cui sopra, l'Hummer ad un certo punto decide di impiantarsi, mostrando un messaggio che recita: "Accelerazione ridotta, guida con cautela".

Purtroppo non è la prima volta che il massiccio fuoristrada viene segnalato per dei problemi, come l'Hummer EV che non andava d'accordo con l'acqua. Lo stesso canale Youtube, in occasione di una prova precedente aveva segnalato una perdita di potenza del veicolo mentre percorreva una strada trafficata, per poi ripartire dopo che la sua batteria era stata scollegata e poi ricollegata. In un'altra occasione, invece, erano state le sospensioni a fare le bizze, non agendo al meglio e provocando dei danni nella zona posteriore.

Si tratta ovviamente di problematiche che non possono essere generalizzate ma fa specie pensare che l'Hummer EV sia uno dei veicoli elettrici più costosi attualmente in vendita negli Stati Uniti, ben 108.700 dollari, (circa 107mila euro), e certi problemi non dovrebbero verificarsi. Tra l'altro si tratta di un veicolo molto massiccio, e la sua sola batteria pesa come un'utilitaria, cosa che sta facendo preoccupare e non poco l'NTSB, il National Transportation Safety Board