L'Hummer EV si prende gioco del Tesla Cybertruck: il simpatico Easter Egg

Diciamolo, non c'è niente di meglio di una sana e ironica concorrenza, in ogni settore. Su questo fronte i produttori di auto sono soliti prendersi in giro l'uno con l'altro e questa volta è toccato a GMC farsi gioco di Tesla ed Elon Musk.

La storia è ad esempio costellata di scherzi e frecciatine lanciate da BMW contro Mercedes-Benz e viceversa, ora invece la sfida si sposta su un terreno alquanto minato, soprattutto negli USA: quello dei pick-up elettrici. A spianare la strada per la rivoluzione è stata ovviamente Tesla con il suo futuristico Cybertruck, poi sono arrivati il Ford F-150 Lightning, i prodotti Rivian e persino un Hummer EV di GMC (per saperne di più: ufficiale il GMC Hummer EV elettrico)

È proprio l'Hummer elettrico a prendersi gioco del Tesla Cybertruck tramite un'icona del sistema di infotainment. Si vede chiaramente come qualcuno abbia scelto di rappresentare una funzione "Lights" con l'Hummer posto al di sopra del Cybetruck, come a dire che il mezzo è alquanto inarrestabile. Idealmente non c'è alcun nesso con le luci del mezzo e probabilmente è solo un errore, o uno scherzo, con l'icona che cambierà nella versione finale, nel frattempo però questo simpatico Easter Egg sta già facendo il giro del mondo.