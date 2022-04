L'Hummer EV si preannuncia come una supercar dell'offroad, ma cosa lo rende così speciale?

Da quello che abbiamo visto sinora, non abbiamo dubbi che il nuovo Hummer EV sia destinato a lasciare ancora una volta il segno nel mondo dell’automobilismo, ma con i primi eventi stampa organizzati da GMC, molti addetti ai lavori hanno potuto provare con mano le capacità dell’imponente creatura elettrica. TFL Truck ci spiega perché è speciale.

Il fatto che sia uno dei mezzi più grandi in circolazione è di per sé un elemento di spicco, dato che sarà impossibile non notare un bestione lungo 5 metri (la versione pick-up misura 5,5 metri), largo 2,2 metri, e che nonostante un peso superiore alle 4 tonnellate, riesce a toccare i 100 km/h in appena 3,5 secondi (pensate che il prototipo dell’Hummer EV aveva così tanta coppia da impennare in partenza).

Andre Smirnov di The Fast Lane Truck non ha ancora il permesso di dire come va l’Hummer EV, ma non ha comunque perso l’occasione per illustrarci alcuni dei punti di forza dell’imponente fuoristrada, che a quanto pare ha uno standard qualitativo piuttosto alto. Prima di tutto ha speso alcune parole sulle prestazioni in fuoristrada, che resteranno le stesse che lo hanno reso così famoso, grazie all’utilizzo di cerchi da 18 pollici con gomme da 35 pollici specifiche per l’offroad e alla presenza di sospensioni che garantiscono un ottima articolazione del veicolo (l’Hummer EV sarà anche in grado di muoversi come un granchio).

Successivamente le lodi interessano il sistema di infotainment, che nella miriade di impostazioni disponibili, offre anche la possibilità di pre-condizionare manualmente le batterie del veicolo così da prepararle al meglio per una ricarica ad alta velocità, una caratteristica che raramente si trova a bordo dei mezzi EV, e quanto presente si attiva automaticamente impostando una stazione di ricarica veloce, ma non si può fare lo stesso in maniera manuale.

Smirnov ci mostra poi i vari sistemi dedicati al traino, che vanno ad aumentare considerevolmente la rigenerazione della frenata, che in questo modo agevola la guida ad un solo pedale. Infine, dopo aver mostrato i settaggi delle camere di cui è dotato l’Hummer EV, ci spiega come innescare la modalità Watt To Freedom (WTF), che da libero sfogo a tutti gli i 800 CV potenza di cui dispone.