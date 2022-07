L'Hummer EV è il pick-up più veloce del mondo: l'accelerazione è da brividi

Anche se molti appassionati inorridiscono al solo pensiero, la parola SUV può benissimo essere sinonimo di alte prestazioni sportive. Lo ha dimostrato Lamborghini con il suo bestseller Urus, di recente poi CUPRA ha infilato un 5 cilindri nel suo Formentor, ora la nuova frontiera sono i pick-up ad altissime prestazioni (elettriche).

Sempre in ambito SUV ci viene in mente ciò che ha fatto Tesla con la sua Model X Plaid, di fatto uno dei veicoli più veloci al mondo. Come dicevamo però la nuova frontiera è creare pick-up ad alte prestazioni grazie alle nuove tecnologie elettriche. Su questo fronte già Rivian ha fatto vedere cose eccezionali con il suo R1T (il Rivian R1T è un fulmine), ora però anche GMC vuole dire la sua con l'Hummer EV.

Arrivato da pochissimo sul mercato americano, spinto anche dalla pubblicità indiretta del presidente Joe Biden e quella diretta di LeBron James (LeBron James fa muovere l'Hummer EV come un granchio), l'Hummer EV si candida ora a essere il pick-up più veloce del mondo grazie alle sue prestazioni da capogiro.

A dirlo è il canale YouTube DragTimes, che ha fatto qualche prova di accelerazione con l'Hummer EV. Pesante 4.111 kg, il grosso pick-up a zero emissioni è capace di annullare (più o meno) questa stazza con tre motori elettrici da circa 1.000 CV di potenza. Una configurazione che è capace di spingere il pick-up da 0 a 96 km/h in appena 3,2 secondi, come dimostrato dal video. Mandate pure in play per vedere con i vostri occhi cos'è capace di fare l'Hummer EV.