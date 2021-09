Un Hummer EV e una Nissan Ariya sono stati avvistati ad una stazione di ricarica

Il GMC Hummer EV e la Nissan Ariya sono due tra i modelli elettrici più attesi dagli automobilisti all'interno dei loro segmenti di riferimento, e nelle scorse ore qualcuno ha avvistato entrambe le vetture mentre erano ferme presso la medesima stazione di ricarica di Electrify America.

Il video in alto infatti, pubblicato dal canale YouTube EV, Eh?, ci permette di ammirarle nel dettaglio da ogni angolazione a parecchi mesi dall'inizio delle consegne. L'obbiettivo del gestore del canale era quello di avvistare e immortalare qualche esemplare di Rivian R1T, ma alla fine ha fatto il colpo grosso.

"Quest'oggi mentre ero al Supercharger ho capito di essere vicino ad una stazione Electrify America, e alla fine ho avvistato un Hummer SUV EV, la Polestar 2 e la Nissan Ariya. Per quello che so sono tutte e tre rarissime. Credo non sia una sorpresa dato che la stazione Electrify America fosse vicino Detroit...condividerò altri contenuti sulla vicenda il prima possibile!" Così l'appassionato di motori ha descritto l'incredibile coincidenza.

Per nostra sfortuna all'interno del video non viene mostrato bene il display della colonnina, ma a ogni modo ci è parso di udire 66 kW per quanto concerne la potenza in ricarica dell'Hummer. Probabilmente il veicolo era quasi carico, poiché GMC ha parlato di 350 kW di potenza massima.

Riguardo il debutto del GMC Hummer EV i piani prevedono che le prime consegne vengano avviate entro la fine di quest'anno, mentre la Nissan Ariya non raggiungerà i suoi acquirenti prima del 2022. La Polestar 2 invece è già in strada, mentre i Rivian R1T ed R1S stanno venendo distribuiti proprio in questo momento (la produzione di R1T è appena cominciata).

Per chiudere restando in tema vogliamo rimandarvi alla peculiare soluzione adottata da Nissan per la sostituzione parziale dei pulsanti fisici all'interno dell'abitacolo: la casa giapponese ha optato per i controlli touch con feedback aptico.