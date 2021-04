L'Hummer EV si muove davvero a granchio, questo video lo dimostra

Il GMC Hummer EV è un veicolo estremamente atteso da parte di una nutrita nicchia di appassionati, i quali farebbero di tutto per portarsi immediatamente a casa un esemplare del gigantesco pickup elettrico a pochi mesi dal suo debutto ufficiale.

Oltre all'opulenza, al livello tecnologico dell'abitacolo e alle specifiche tecniche c'è però un'altra funzionalità ad ingolosire gli automobilisti più facoltosi: l'andatura a granchio. Nell'ottobre del 2020 abbiamo descritto la funzionalità esplicata dal produttore di veicoli statunitense, che per l'occasione condivise due interessanti video della feature in azione.

In pratica è possibile viaggiare in rettilineo con la carrozzeria disposta in modo obliquo, poiché sia le ruote anteriori che quelle posteriori sono in grado di ruotare di un angolo davvero sorprendente. Uscire dagli impacci più assurdi o sgattaiolare fuori da un posto auto particolarmente stretto sarà probabilmente un gioco da ragazzi con l'Hummer a zero emissioni.

Adesso però l'utente Instagram modmafiallc ha avuto la possibilità, per la prima volta in assoluto, di immortalare un prototipo del grosso veicolo proprio mentre eseguiva la sua tecnica segreta. Il video allegato in fondo alla pagina infatti mostra un esemplare intento a cambiare corsia (o semplicemente a pavoneggiarsi) utilizzando la sterzata a quattro ruote. Da parte nostra ci sarebbe piaciuto assistere al cosiddetto "crabwalk" a velocità più alte, o magari all'interno di un parcheggio angusto, ma per il momento dobbiamo accontentarci di questo raro incontro sulle strade pubbliche.

Per chi dovesse essersi totalmente perso le presentazioni del veicolo da parte di GMC abbiamo un rapido rimedio. L'Hummer EV si muoverà attraverso una configurazione a motori multipli, i quali arriveranno a garantire un output massimo di 1.000 cavalli di potenza per uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di 3,0 secondi nonostante la sua massa gargantuesca. Ovviamente il prezzo sarà proporzionato alle sue caratteristiche, e la stella dell'NBA LeBron James ha già avuto modo di mettere le mani su un esemplare:"I ragazzi di GMC dovrebbero essere estremamente fieri di loro stessi per aver costruito questa bestia."

Di recente il produttore statunitense ha oltretutto rivelato anche il GMC Hummer EV SUV: il veicolo abbandonerà il cassone posteriore e si spingerà fino ad un massimo di "soli" 842 cavalli, ma dalla sua parte avrà un abitacolo a dir poco immenso.