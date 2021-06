L'Hummer EV LEGO è realtà: l'opera di un appassionato è pienamente funzionante

LEGO porta alla luce a cadenza regolare dei kit sensazionali, anche per gli appassionati di motori. Di recente la compagnia danese dei mattoncini più famosi al mondo ha presentato la magnifica Ferrari 488 GTE LEGO Technic, ma stavolta vogliamo soffermarci sulla creazione di un appassionato.

Quello visibile nel video in alto in effetti non è un kit ufficiale, bensì il lavoro di un grande fan di LEGO e delle quattro ruote. Il preciso e ben realizzato modellino del GMC Hummer EV è ad opera del proprietario del canale YouTube Alain B, il quale ha stuzzicato parecchie persone che non vedono l'ora di poter mettere le mani su quello che per il momento è un veicolo one-off.

Come potreste notare voi stessi, il pickup in scala raffigura in modo accurato il veicolo reale, con una carrozzeria solida e una mobilità invidiabile. Sotto di essa si nasconde infatti un motore elettrico controllabile da remoto, il quale è in grado di gestire una trazione integrale e persino la Crab Mode: l'andatura a granchio promessa dalla casa automobilistica statunitense. Oltretutto bisogna citare l'implementazione di sospensioni indipendenti con le quali regolare l'altezza dal suolo, per non parlare della tecnologia MultiPro per la superficie di carico posteriore e del cofano anteriore funzionante.



Interessante il fatto che il design sia presente sulla pagina LEGO Ideas, dove vengono raccolte e sottoposte a voto le migliori creazioni, che in alcuni casi raggiungono effettivamente la produzione in serie divenendo un kit ufficiale. Se foste intenzionati a supportare l'idea, non dovreste far altro che recarvi presso questo link e palesare il vostro supporto.



Da parte nostra vogliamo invece lasciarvi citando due kit LEGO di assoluto livello. Il primo è senza alcun dubbio la enorme Lamborghini Sián FPK 37 LEGO Technic: il modello in scala misura 60 centimetri di lunghezza e conta 3.696 parti singole. Fuori da ogni ragionevole valore è poi la Bugatti Chiron ricreata in dimensioni reali coi mattoncini LEGO: la gargantuesca opera pesa 1,5 tonnellate ed è persino in grado di muoversi.