L'Hummer EV attira i proprietari di Audi, Porsche e Tesla: GMC orgogliosa del risultato

Il nuovo Hummer EV, che piaccia o meno, è chiaramente un mezzo che lascerà il segno, esattamente come è stato fatto dal veicolo originale. É dannatamente esagerato in ogni aspetto tanto da diventare quasi ridicolo, ma è ciò che lo contraddistingue e a quanto pare il nuovo Hummer elettrico attira clienti già proprietari di brand blasonati.

A farlo sapere è GMC stessa, che in un report mette in luce alcuni numeri riguardanti gli ordini ricevuti per il suo colosso a quattro ruote. Durante gli eventi test drive tenuti per la stampa (ecco alcuni punti di forza dell’Hummer EV dopo un test su strada) la casa ha rivelato infatti che il 23% degli ordini che han ricevuto provengono da persone che sono già proprietarie di altri modelli elettrici provenienti da Audi, Porsche e Tesla.

Questo fatto è motivo di orgoglio per GMC, che storicamente non gioca sullo stesso campo di questi brand, e ciò dimostra l’interesse che è in grado di suscitare un mezzo come l’Hummer EV. Inoltre la casa americana aggiunge che il 20% degli ordini provengono da clienti totalmente nuovi al brand, ulteriore dimostrazione dell’effetto calamita provocato da questo veicolo, mentre il 70% delle prenotazioni vede persone che si affacciano per la prima volta al mondo dell’elettrico.

Per di più, stando ai dati riportati, pare che l’80% di coloro che si porteranno a casa il veicolo abbiano l'intenzione di utilizzarlo al massimo delle sue capacità, portandolo in fuoristrada (a proposito, guardate i salti e le derapate a bordo dell’Hummer EV durante i test pre-produzione) e godendoselo all’aria aperta e con spirito avventuriero.