Un Hummer EV da oltre 2 milioni di euro e le altre follie dell'asta di Scottsdale

Nell'asta di Barret-Jackson andata in scena a Scottsdale, Arizona, c'erano passato, presente e futuro dell'automobile americana. Star dell'evento sono stati i modelli più attesi del 2021: all'asta sono finiti gli ambiti telai numero 1. Il ricavato di questi lotti è andato interamente in beneficienza.

Tra le auto di questa tipologia spicca il primo esemplare di GMC Hummer EV, battuto all'asta per ben 2,5 milioni di dollari (circa 2,12 milioni di euro). Anche il Bronco non ha sfigurato, il telaio 001 è stato venduto a ben 1.075.000 dollari. Viene così confermata la febbrile attesa che ruota attorno al nuovo Crossover SUV di Ford. Sempre di Ford è la Mustang Mach 1 venduta per 500.000 dollari. C'è posto anche per Stellantis: il RAM 1500 TRZ Launch Edition è stato aggiudicato alla cifra di 410.000 dollari. Meno apprezzate le nuove Cadillac, la CT4-V Blackwing è stata venduta a 165.000 dollari, mentre la CT5-V Blackwing a 265.000 dollari.

Il particolare lotto di modelli 2021 non è stato l'unico proposto da Barret-Jackson. Il premio di vettura più costosa dell'asta va alla Shelby Cobra 427 Super Snake del 1966. La velenosissima sportiva è dotata del leggendario Ford 427 V8 alimentato da due compressori Paxton. Questo esemplare (telaio CSX 3015) è l'unica Super Snake attualmente esistente. Nacque per essere la protagonista di un tour promozionale europeo dell'azienda e poi nel 1967 fu convertita in Super Snake, in breve è una Cobra da competizione trasformata dalla stessa Shelby in stradale. A Carroll Shelby il progetto piacque al punto di farla diventare per anni la sua auto personale. Il prezzo di vendita? 5,5 milioni di dollari, il corrispettivo di 4.670.000 euro al cambio attuale.

All'asta è stata battuta anche una splendida Ferrari 275 GTB/4 del 1967, per la quale sono stati offerti 2.475.000 dollari. (immagini Barrett-Jackson)