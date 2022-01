L'Hummer elettrico poteva persino impennare, ecco perché

Il GMC Hummer EV è uno dei veicoli elettrici più assurdi in assoluto. La sua massa, le dimensioni della carrozzeria, la forza bruta e le numerose feature tecnologiche lo rendono un modello certamente fuori dal comune (l'Hummer EV sarà usato dall'esercito USA), e un nuovo aneddoto non fa altro che aggiungere carne al fuoco in tal senso.

I ragazzi di The Drive hanno infatti avuto modo di provare il colosso in compagnia di Al Oppenheiser, l'ingegnere capo dietro l'ambizioso progetto di GMC. In tale occasione Oppenheiser ha rivelato che l'Hummer a batteria dal peso di 4.103 chilogrammi poteva persino impennare in fase di accelerazione. Ciò riguardava esclusivamente gli esemplari in una fase di sviluppo più lontana dalla messa in produzione, in quanto il team ha dovuto diminuire la potenza per evitare problemi.



"Inizialmente stavamo semplicemente provando a bilanciare la coppia tra l'asse anteriore e quello posteriore, ed è capitato che il muso si sollevasse. Abbiamo dovuto diminuire la coppia all'avantreno." Così Oppenheiser ha commentato in merito alla questione. In sintesi si è trattata di una decisione dettata dai protocolli di sicurezza. Nel caso in cui l'Hummer avesse dovuto impennare inavvertitamente, il conducente si sarebbe ritrovato in condizioni di non poter svoltare.



Ovviamente i motori elettrici del pickup americano non sono cambiati, per cui attraverso modifiche apposite l'Hummer EV potrebbe nuovamente essere in grado di impennare. Da parte nostra però sconsigliamo ogni ritocco, anche perché le prestazioni del veicolo non lasciano affatto a desiderare: in modalità Watts to Freedom (WTF) va da 0 a 100 km/h in poco più di 3 secondi.



Il presidente degli Stati Uniti può tranquillamente confermare questi dati: un paio di mesi fa Joe Biden ha testato l'Hummer EV mandando in sgommata gli pneumatici.