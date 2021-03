L'Hummer elettrico si mangia a colazione la neve del nord

Quest'oggi GMC ha condiviso nuove informazioni video sul suo possente Hummer EV. Il pickup a emissioni zero è stato immortalato mentre circolava in fase di test in condizioni polari nell'area nord dello stato del Michigan.

La compagnia ha spiegato che il team ha messo il "supertruck" su superfici alquanto difficili, tra le quali neve, ghiaccio, pendenze scivolose e terreni instabili. "I test più importanti includono l'integrazione del potente sistema all-wheel drive con distribuzione della coppia con il controllo della trazione, così come la calibrazione e la prova dei controlli elettronici della stabilità."

GMC sta quindi finalizzando gli ultimi ritocchi nel merito della guidabilità del suo primo veicolo completamente elettrico. Fare questo non è affatto facile, soprattutto quando ci si trova di fronte a una sfida da non sottovalutare: quella di non sbagliare il primo colpo e di immettersi immediatamente in un settore in crescita esponenziale.

Nel frattempo i tecnici del team statunitense sono al lavoro su un secondo modello: la versione SUV dell'Hummer elettrico. La presentazione del veicolo è attesa per il prossimo 3 aprile, proprio durante le Final Four del campionato NCAA. La pallacanestro è estremamente popolare negli Stati Uniti, per cui GMC ha avrà di sicuro i riflettori puntati su di sé.

Come potrete notare voi stessi dall'immagine in fondo alla pagina, il SUV avrà un aspetto molto simile alla sua variante pickup, ma è praticamente certo che i veicoli si somiglieranno anche per gli elementi nascosti sotto la carrozzeria, come il motore o il pacco batterie. Per quanto concerne la potenza si punta ai 1.000 cavalli circa, mentre l'autonomia per singola carica dovrebbe raggiungere i 900 chilometri nonostante il peso ingente.

A proposito di basket americano, pare che la stella dell'NBA che risponde al nome di LeBron James vada assolutamente matta per il colosso a batterie, e pochi giorni fa ha avuto modo di salire a bordo di un esemplare in fase di prototipo.