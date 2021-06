L'Hummer elettrico è davvero enorme: eccolo nel traffico

Fin dalla sua presentazione, il GMC Hummer EV è stato descritto in modi assolutamente lusinghieri, sia per quanto concerne le specifiche tecniche sia per le sue atipiche dimensioni. Il veicolo fa da sempre vanto di una taglia colossale, e un recente avvistamento del nuovo modello a zero emissioni lo conferma ancora una volta.

Il video in alto è stato filmato dal conducente di una Ford Mustang rimasto letteralmente esterrefatto per il raro avvistamento. Assolutamente da sottolineare è anche il fatto che, nonostante la massa rilevante, la potenza dei suoi motori gli consentono accelerazioni da sportiva.

Ci teniamo a ricordare che General Motors commercializzerà l'Hummer EV innanzitutto nella variante Edition 1. Essa fa uso di tre motori elettrici in grado di erogare 1.000 cavalli di potenza e una coppia ancor maggiore. Questo permetterà al veicolo di balzare da 0 a 100 km/h in circa tre secondi tramite la modalità "Watts to Freedom", che gestisce proprio lo scatto da fermo come un normale launch control. Infine, tenendo sempre in mente un peso enorme, il pickup garantisce comunque un range di 563 chilometri per singola carica.

E' chiaro che i futuri acquirenti dovranno sborsare non poco per portarselo a casa: l'Hummer EV in Edition 1 richiede ai clienti statunitensi una somma di partenza pari a 112.595 dollari, ma più avanti arriveranno l'HUmmer EV 3X da 99.995 dollari, l'Hummer 2X che partirà da 89.995 dollari e per ultimo un modello base da 79.995 dollari.

Prima di lasciarvi vogliamo condividere con voi l'interfaccia del nuovo veicolo, che pare essere uscita da un film della Marvel, e la stranissima andatura a granchio mostrata in un recente video.