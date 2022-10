Con Hülkenberg a bordo della Aston Martin Valkyrie AMR Pro: un video onboard clamoroso!

Molti costruttori producono dei modelli rari ed espressamente dedicati all’uso in pista, talvolta destinati esclusivamente alla guida tra i cordoli, per cui diventa davvero difficile godere delle loro prestazioni, anche in video, ma per fortuna lo youtuber Mr JWW ha filmato un giro onboard sulla Valkyrie AMR Pro che lascia senza fiato.

L’Aston Martin Valkyrie AMR Pro ha dato spettacolo in occasione dello scorso Festival Of Speed di Goodwood, ma in quell’occasione il meteo non era dei migliori e anche la breve hill climb di fronte alla villa di Lord March non è il terreno ideale per scatenare una furia come lei.

Mr JWW invece è stato invitato a Silverstone per fare alcuni giri sulla hypercar di Gaydon accanto a nientepopodimeno che Nico Hülkenberg, che non si è limitato a trottare per la pista inglese, ma ha effettuato più passaggi col coltello tra i denti con un ritmo degno di un giro di qualifica alla ricerca della pole position.

Anche dietro allo schermo il filmato mette la pelle d’oca, e la colonna sonora del V12 da 6.5 litri da oltre 1.000 CV che squarcia il silenzio dell’abitacolo è una vera e propria esperienza sensoriale, e possiamo soltanto immaginare cosa significhi essere dentro a quella vettura, in balia della forza G generata nelle curve, che può arrivare fino a 3G grazie alla sua incredibile deportanza.

Ma non vi tediamo oltre con le parole, mettete le cuffie, alzate il volume e godetevi questi pochi minuti di adrenalina pura. Buona visione.