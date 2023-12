Huawei vorrebbe realizzare il software di bordo per Mercedes-Benz e Audi

L'ingresso nel mondo automotive di Huawei ormai risale a tempo fa. Un interesse, quello per le quattro ruote, che (ovviamente) è letteralmente scoppiato con l'arrivo dell'elettrificazione, e che è cresciuto sempre più, tant'è che adesso arriva una proposta che fa discutere...

È il sito Automotive News Europe a riportare la notizia secondo cui la grande società cinese OEM (Original Equipment Manufacturer) di smartphone e telecomunicazioni avrebbe proposto alle due grandi aziende tedesche Mercedes-Benz e Audi di acquistare delle piccole quote della propria start-up automobilistica, con l'obiettivo di realizzare il software da usare nelle loro vetture.

Così, dopo aver realizzato la prima auto elettrica a marchio Huawei, il colosso dell'hi-tech sembrerebbe essere intenzionato ad allargare il raggio delle proprie "collaborazioni". Al momento, infatti, Huawei realizza i software utilizzati da diverse aziende cinesi come Seres Group, Changan Automobile e Arcfox, ma anche le sue joint venture Luxeed (in comproprietà con Chery) e Avatr (in comproprietà con CATL). Il report del sito europeo parla addirittura dell'obiettivo di vendere l'intera unità automobilistica, come conseguenza dei vari ban statunitensi, questo però è da verificare.

Comunque sia, la proposta di Huawei non ha trovato grande interesse. Mercedes-Benz infatti ha rifiutato immediatamente, in quanto intenzionata a continuare a realizzare in proprio il software per le sue vetture. Meno certezze, invece, per quanto riguarda la risposta di Audi.

Il gruppo Volkswagen, infatti, per i software si affida alla divisione interna Cariad, un matrimonio che ultimamente ha incontrato alcuni momenti "no" a causa di vari problemi e che potrebbe pian piano sgretolarsi (tant'è che Porsche sembrerebbe essere intenzionata a passare ad Android Automotive). Inoltre, sempre Automotive News Europe parla di una probabile collaborazione Huawei-Audi sul mercato cinese nel campo della guida autonoma.