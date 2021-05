Huawei vuole acquistare un produttore di auto: cosa sta succedendo?

Il nuovo mercato delle auto elettriche sta ingolosendo non pochi produttori tech. Sappiamo tutti come Apple stia lavorando in gran segreto a un progetto a quattro ruote, anche Xiaomi ha ufficializzato la creazione di un’auto elettrica, ora invece tocca a Huawei investire pesantemente nel settore...

È dallo scorso febbraio che le indiscrezioni del web vedono il colosso cinese della tecnologia prossimo protagonista del settore automotive. Poco tempo fa è stato anche Apple stia lavorando in gran segreto a un progetto a quattro ruote">ufficializzato il primo crossover rivenduto da Huawei, ora però sembra proprio che la società sia intenzionata ad acquistare importanti quote della Chongqing Jinkang New Energy Automobile Co. Ltd.; a diramare il rumor è stata la Reuters, che lo avrebbe captato da “due persone direttamente coinvolte nella questione”, di ufficiale però non abbiamo ancora nulla.

Al momento entrambe le aziende hanno smentito il rumor, Huawei ha detto per bocca di un portavoce: “Non abbiamo intenzione di costruire automobili”, eppure è indubbio che potrebbe trattarsi di un affare milionario, capace magari di far rientrare l’azienda delle perdite del settore smartphone - legate in questi anni ai problematici rapporti con gli Stati Uniti e le licenze Google perse. Come ricordavamo sopra poi, Huawei in qualche modo ha già debuttato nel settore, vendendo in Cina il crossover Seres SF5; acquistare un vero e proprio produttore di automobili significherebbe un’entrata in pompa magna nel mondo globale dell’automotive, staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni.