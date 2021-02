Huawei sta sviluppando una vettura elettrica? Delle fonti ne sono sicure

Se siete tra coloro i quali hanno sempre considerato come folle l'idea di un debutto da parte di Apple nel mondo automotive, preparatevi a restare sbalorditi dalle nuove voci di corridoio: esse parlano dello sviluppo di una nuova vettura completamente elettrica sotto il brand Huawei.

Il report deriva direttamente dall'agenzia Reuters, secondo la quale il colosso cinese dell'hi-tech starebbe per entrare all'interno dell'industria dei veicoli in modo rapidissimo: è possibile che il primo modello arriverà entro la fine di quest'anno.

La pubblicazione afferma di essersi basata su quattro fonti con "conoscenze dirette nel merito della questione", che non hanno avuto problemi nel condividere queste informazioni con la stampa, e aggiunge il fatto Huawei sia già a stretto contatto con due produttori di auto cinese per la produzione e l'assemblaggio dei modelli proprietari.

Uno di questi due produttori dovrebbe essere Changan Automobile, che al momento ha una collaborazione aperta con Ford per la produzione sul suolo cinese di moltissimi esemplari di Mustang Mach-E. Reuters riporta che Huawei si è seduta al tavolo della discussione anche con BluePark New Energy Technology, la quale a sua volta appartiene a BAIC Group. Per il momento non sono stati divulgati dettagli specifici sui piani produttivi o sulle caratteristiche tecniche degli imminenti veicoli Huawei, e dal nostro canto non vediamo l'ora di poterne sapere di più.

Nel frattempo un portavoce della compagni ha negato ogni informazione pubblicata da Reuters tramite una dichiarazione ufficiale:"Huawei non è un produttore di auto. A ogni moto, attraverso l'ICT (information and communications technology), puntiamo verso le vetture digitali e alla fornitura di componenti che permettano alle OEM (produttori di originari) di costruire veicoli migliori."

Tre delle quattro fonti di Reuters parlano con certezza di una presentazione del progetto entro la fine del 2021: esso rappresenterà un'auto elettrica progettata internamente. Purtroppo dobbiamo nonostante ciò prendere ogni informazione con le pinze fino all'arrivo di notizie inequivocabili.

Comunque stiano le cose, le nuove auto elettriche presentano una commistione di funzionalità le quali le rendono incredibilmente complesse ed onnicomprensive. La collaborazione coi grandi colossi della tecnologia si sta facendo sempre più importante, così Volkswagen ha aperto una sinergia con Microsoft per sviluppare al meglio la guida autonoma, mentre quest'ultima è a stretto contatto con Bosch per lo sviluppo di auto costantemente connesse al cloud.