Hozon Neta ha in programma un'auto elettrica da 400km che si ricarica in soli 10 minuti

Hozon Neta, produttore cinese di veicoli elettrici, ha siglato un accordo con Contemporary Amperex Technology Co. (CATL), noto anche come Shenxing, per potenziare la loro collaborazione. L'accordo comprende la fornitura di batterie al litio-ferro-fosfato (LFP), lo sviluppo di nuove tecnologie e operazioni internazionali.

Questa partnership ha già visto la collaborazione tra Hozon e CATL nel progetto del telaio integrato CATL (CIIC). Questa tecnologia innovativa integra la batteria e altri componenti del sistema nella parte inferiore del veicolo, eliminando la necessità di un pacco batteria separato. Ciò si traduce in un costo più basso per gli acquirenti, una maggiore efficienza energetica, una maggiore autonomia e spazio extra per i passeggeri. CATL e Hozon prevedono di lanciare il primo modello su telaio CIIC l'anno prossimo.

CATL ha anche introdotto la sua batteria Shenxing a ricarica ultrarapida basata sulla tecnologia LFP, che aggiunge 400 km di autonomia in soli 10 minuti di ricarica. Questa batteria LFP di nuova generazione dovrebbe iniziare la produzione di massa entro la fine dell'anno e sarà disponibile sul mercato nel primo trimestre del 2024. La prima auto a montare questa batteria sarà la Avatr 12 di Changan, presentata all'Auto di Monaco.

La batteria Shenxing presenta miglioramenti come un nuovo anodo di grafite, una formulazione avanzata dell'elettrolita, un separatore più sottile e sicuro e un sistema avanzato di gestione della batteria (BMS). CATL afferma che questa batteria è adatta a qualsiasi veicolo e funziona in tutte le condizioni meteorologiche, con la capacità di caricarsi all'80% in soli 30 minuti, persino a -10°C.

Neta, del marchio di Hozon, sta per lanciare due nuovi modelli. Uno di essi è il Neta X, un SUV elettrico, e l'EP 32, un crossover di medie dimensioni che utilizzerà una batteria LFP di BYD abbinata a un motore elettrico da 231 CV, offrendo un'autonomia di 500 km. Neta è stata anche coinvolta nel singolare ritrovamento in Cina di un parco di auto elettriche abbandonate.

Neta ha ottenuto un notevole successo di vendita, con 10.844 unità vendute al dettaglio il mese scorso. Il modello più popolare è stato il Neta Aya, con 5.609 unità vendute, seguito da Neta U e Neta S con 3.617 e 1.618 unità vendute rispettivamente. Nel corso dell'ultimo anno, Neta V è stato il 17esimo veicolo elettrico più venduto al mondo con ben 60.00 unità, seguito da Neta U, che ha venduto oltre 45.000 unità. Il terzo modello più venduto è stato Neta S, con 17.534 unità.