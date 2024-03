Hoverboard in sconto con la Festa delle Offerte di Amazon, ultime ore

Su queste pagine ci occupiamo di quattro ruote ma anche di due ruote, spesso “due ruote alternative” come gli Hoverboard. Mentre le e-bike continuano a salire (come numero di vendite) e i monopattini vivono una sorta di crisi, gli Hoverboard si piazzano esattamente nel mezzo.

Hoverboard Denver in offerta!

Oggi 25 marzo è l’ultimo giorno della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon Italia e vogliamo segnalarvi - prima che finisca - una promozione dedicata a un Hoverboard elettrico Denver, nello specifico il modello HBO-6620 in colorazione bianca. Solitamente viene venduto a 187,67 euro, ora però grazie al 19% di sconto si può avere a 147,05 euro. Il dispositivo è dotato di due motori da 250 W ciascuno, per un totale di 500 W, una potenza sufficiente a trasportare in modo stabile persone fino a 90 kg di peso. Include anche un sistema di autobilanciamento all’accensione per garantire la massima sicurezza. Può raggiungere i 12 km/h di velocità massima, anche se questa può dipendere dal peso del conducente, dal terreno, dalla temperatura e dallo stile di guida.

La batteria presente a bordo è da 4.000 mAh e si carica in circa 2-3 ore; al 100% questa batteria fornisce un’autonomia fino a 10 km. I cerchi sono in alluminio, mentre gli pneumatici sono in gomma piena da 6,5 pollici.