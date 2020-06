Hoverbike perde quota e si schianta al suolo: è un mezzo di locomozione sicuro?

Come potete ben vedere dal video in alto, un hoverbike all'improvviso ha smesso di funzionare correttamente e, mentre si trovava a parecchi metri di altezza dal suolo, ha cominciato a perdere potenza mettendo a repentaglio la vita del conducente del velivolo.

Al momento non sappiamo con certezza i motivi della rottura, ma la descrizione del video suggerisce un imprevisto riguardante la pressione atmosferica e i sensori del velivolo. "Il barometro a Dubai ha smesso di funzionare ed si è arrivati ad un incidente: una caduta da circa 30 metri di altezza. Tutti i sistemi di sicurezza hanno lavorato bene, e il pilota non è rimasto ferito. La sicurezza è la nostra preoccupazione principale. E' grazie a incidenti di questo tipo che i nostri design diventano sempre più sicuri." Questa è stata la dichiarazione ufficiale Hoversurf, la compagnia che ha sviluppato e costruito il mezzo volante.

Insomma, è piacevole sentir dire che i sistemi di sicurezza si siano comportati alla grande, e immaginiamo che in assenza di essi la discesa non sarebbe stata tanto morbida e costante. Inoltre è da capire la conseguenza all'eventuale contatto tra il pilota e le pale rotanti, le quali debbono poter esser spente in caso di emergenza per evitare ferimenti facilmente evitabili.

Ad oggi non siamo sicuri che le hoverbikes possano avere un futuro, ma certamente per molti possono risultare fantastiche da usare quando funzionanti alla perfezione. A ogni a Dubai si sta investendo seriamente su questa tecnologia, e infatti la polizia locale ha rivelato il suo nuovo hoverbike d'azione nel 2017 al Gulf Information Technology Exposition. Basato sull'Hoversurf Scorpion-3, il velivolo ha una velocità massima di 70 km/h e può funzionare per circa 25 minuti per singola carica.

