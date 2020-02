La Hot Wheels del Cybertruck in scala 1/10 telecomandabile costa 400$

Per il Tesla Cybertruck bisognerà aspettare ancora un po'. In compenso potete soddisfare la vostra mania per il pickup elettrico (o carro armato del futuro, come lo chiama Elon Musk) con due incredibili modellini radiocomandati di Hot Wheels: quello più grande è in scala 1:10.

Per chi non vuole strafare, ad ogni modo, sappia che è disponibile anche il modellino in scala 1:64. Anche quest'ultima si può pilotare da remoto, e costa 19.99$. Si può guidare per 20 minuti dopo ogni carica.

Ma il vero gioiello è il mostro in scala 1:10 che ovviamente offre anche una fedeltà nei dettagli decisamente superiore. Costa ben 400$, ma sembra un giocattolo da avere a tutti i costi. Il modello più grande del Tesla Cybertruck della Hot Wheels ha invece un'autonomia di 10 minuti (forse po' poco?). È anche possibile rimuovere un pannello del chassis per mostrare gli interni del veicolo, inclusa la plancia in materiale ottenuto dalla lavorazione della carta riciclata.

Se siete interessati dovete affrettarvi, Hot Wheels ha spiegato che il modello in scala 1:10 sarà prodotto in quantità "estremamente limitate".

Parlando invece del Cybertruck vero e proprio, un sito ha recentemente stimato che il pick-up elettrico di Tesla ha già superato i 500mila preordini. Sarà vero?