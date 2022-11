Horwin porta a EICMA 2022 i nuovi Senmenti O e X: un assaggio di futuro

A EICMA 2022 non sono stati pochi i prodotti dal design strambo e futuristico che abbiamo visto dal vivo. Fra questi ci sono sicuramente i nuovi maxi scooter elettrici di Horwin, chiamati Senmenti O e Senmenti X.

Se passate alla fiera milanese, aperta per tutto il weekend del 10-13 novembre, potete ammirare i prodotti elettrici di Horwin allo stand A70 del padiglione 24. I nuovi Senmenti O e Senmenti X si fanno notare per un design che strizza l'occhio al futuro e alla fantascienza, sulla falsariga di ciò che abbiamo già visto con il BMW CE 04 (abbiamo provato il nuovo BMW CE 04). Al di là di ciò che possiamo ammirare con i nostri occhi, i nuovi Horwin Senmenti godono anche di 30 sensori e una suite di sicurezza attiva molto simile a quella che possiamo trovare oggi sulle auto di ultima generazione.

Il cuore "logico" dei nuovi Senmenti processa un gran numero di informazioni al secondo, così che lo scooter possa reagire in tempo reale a ciò che succede in strada. Proprio come uno smartphone, poi, i nuovi Senmenti di Horwin hanno un software di bordo capace di aggiornarsi over-the-air, dunque basterà connettersi a internet per guadagnare eventuali nuove funzioni. Lo sviluppo di questi nuovi Senmenti è durato 6 anni, motore e controller sono integrati nel layout strutturale e lavorano in simbiosi per offrire le massime prestazioni, la massima autonomia risparmiando quanto più peso possibile. Rimaniamo in attesa di una scheda tecnica ufficiale.