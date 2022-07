Il nuovo Horwin EK3 finalmente in Italia: prezzo e promo di lancio

Pochi minuti fa ANCMA ha ha confermato come la mobilità elettrica su due ruote sia letteralmente esplosa nelle nostre città. Il merito si deve a prezzi competitivi e a sempre più modelli accattivanti, a cui ora si aggiunge anche il nuovo Horwin EK3 - finalmente disponibile nel nostro Paese.

Si presenta al mercato con un design moderno, con linee arrotondate e colori brillanti. Certificato di categoria L3e, dunque perfettamente compatibile con gli attuali incentivi auto e moto 2022, il nuovo EK3 di Horwin promette di essere agile e scattante nel traffico cittadino, così come molto confortevole anche sui tratti medio-lunghi. È dotato di sistemi hi-tech come la frenata combinata CBS, le luci a LED, la funzione di ritardo nello spegnimento delle luci, il sistema keyless go, un ottimo display touch-start, il Cruise Control, la retromarcia per facilitare le manovre, un sistema di allarme antifurto e pneumatici a prova di foratura.

Tutte dotazioni di serie che rendono l'EK3 davvero pino di contenuti, anche nella sua versione base. Ma di che potenze parliamo? Il nuovo Horwin EK3 è una sorta di 125 cc elettrico, con velocità massima di 95 km/h. Le due batterie disponibili da 72 V/1,44 kWh permettono di percorrere fino a 100 km di strada con una singola carica (in totale abbiamo 2,88 kWh), con il motore che eroga fino a 6,2 kW di potenza. In 6 secondi l'EK3 accelera da 0 a 60 km/h, è dunque ultra divertente da guidare in città. Le batterie sono certificate per durare almeno 1.000 cicli di ricarica, mentre la carica è possibile fino a 10 A - il che significa che un singolo pacco batterie si carica in circa 4 ore.

Il nuovo Horwin EK3 ha un prezzo di 4.690 euro f.f. e può essere acquistato con finanziamento in 24 rate da 170,83 euro (anticipo 690 euro - Tan fisso 0,00%/Taeg 3,95%, importo finanziabile da 1.800 a 4.000 euro con prima rata a 30 giorni). Quattro i colori disponibili presso i rivenditori autorizzati Horwin in tutta Italia (qui l'elenco completo dei rivenditori Horwin): bianco, nero, grigio e rosso. Inoltre fino al 30 settembre 2022 Horwin vi regala un parabrezza e un portapacchi del valore di 235 euro.