Horwin a EICMA 2023 con un super scooter da 300 km di autonomia: quanto costa?

EICMA è ormai uno degli appuntamenti più importanti al mondo per il settore delle due ruote e non solo. A Rho Fiera Milano si danno appuntamento i migliori brand del pianeta, quest’anno 1.700, e svettare fra la massa è sempre difficile, soprattutto per i marchi emergenti, Horwin però ci è riuscita presentando un super scooter elettrico.

Perché abbiamo scelto la parola “super”? Perché il nuovo SENMENTI 0 di Horwin è basato su una piattaforma capace di viaggiare per 300 km con una sola carica, raggiungere i 200 km/h, accelerare da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi, 2,8 secondi per la precisione. Il range di 300 km è garantito da una batteria da ben 16,2 kWh, una dimensione da vettura Plug-in Hybrid di fatto, capace anche di alimentare qualsiasi dispositivo elettrico con una potenza massima di output di 2.000 W.

Con il SENMENTI 0 è dunque possibile viaggiare senza confini, uscendo senza grossi problemi dall’ambito urbano. Ma quanto costerà in Europa? Horwin ha anticipato un prezzo di 14.900 euro per il vecchio continente, tasse escluse, in Italia dunque dovremo aggiungere il 22% di IVA. Il prezzo dovrebbe comunque salire attorno ai 18.000 euro, un price tag non proprio per tutte le tasche ma comunque adatto ad acquistare un prodotto iper-tecnologico che monta più di 30 sensori di assistenza alla guida e sicurezza attiva, possiamo infatti contare su una guida autonoma di livello prestazionale simile a un’automobile. Le prime consegne europee dell’auto sono previste per il 2024.

Tornando a EICMA, Ducati ha preso la scena con la sua nuova Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 presentata nella prima giornata di apertura ai media. La fiera andrà avanti sino al 12 novembre, con apertura al pubblico dal 9 novembre.