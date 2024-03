'Horner era già stato licenziato da Red Bull', Business F1 Magazine 'Ecco il comunicato'

Come vi raccontiamo ormai da giorni, la vicenda legata a Christian Horner è tutt'altro che chiusa nonostante Red Bull l'abbia ufficialmente scagionato. A pesare, la comparsa online la scorsa settimana delle presunte conversazioni (il condizionale è d'obbligo), fra lo stesso team principal e la presunta vittima.

Le presunte chat di Horner hanno fatto il giro del mondo, scuotendo non poco il circus, al punto che il papà di Max Verstappen, Jos, ha chiesto pubblicamente “la sua testa”, per evitare che la Red Bull imploda.

E che la situazione sia incandescente lo si capisce chiaramente anche dalle clamorose rivelazioni raccolte dalla rivista Business F1 Magazine, secondo cui il team campione del mondo aveva di fatto già licenziato Horner prima della marcia indietro.

Era infatti già stato redatto il comunicato stampa a firma del team di Milton Keynes con data 2 febbraio 2024. "Red Bull GmbH – si legge - conferma che Christian Horner ha lasciato la Red Bull Racing con effetto immediato. Red Bull GmbH non farà ulteriori commenti sulla questione", una nota stampa decisamente breve, senza fornire fin troppi indizi, scritta molto probabilmente nel momento in cui è scoppiato lo scandalo (le tempistiche risalgono proprio ai primi di febbraio).

Non è da escludere che un mese fa sia stato lo stesso Horner a voler fare un passo indietro, ma si tratta solo di speculazioni e nulla di certo sia chiaro. Stando a quanto rivelato da Motorsport-Total.com, invece, con questo comunicato i vertici di Red Bull avrebbero voluto offrire una scappatoia al team principal, (anche se convinti della sua colpevolezza), di modo da preservarne l'immagine. L'idea era infatti quella di comunicare la fine della collaborazione, dopo la nota di cui sopra, per dei non meglio precisati “motivi di salute".

Peccato però che Horner non abbia accettato la via d'uscita (sempre stando a quanto scrive Business F1), minacciando un'ingiunzione all'Alta Corte di Londra, e facendo leva sul fatto che, all'interno del suo contratto fosse presente una clausola che gli garantisce un'indagine indipendente condotta da persone esterne all'azienda in caso di accuse di questo tipo.