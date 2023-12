Horner: 'La Red Bull RB19 era al 60% una RB18: un'auto che ha vinto 30 gare'

Il team manager della Red Bull, Christian Horner, ha rivelato che circa il 60% della RB19 è identico al modello precedente, la RB18. Egli ha sottolineato che ciò testimonia il notevole lavoro di sviluppo svolto dalla squadra.

Il telaio e le sospensioni, oltre al cambio, sono rimasti pressoché invariati da un anno all'altro. In termini generali, Horner afferma che oltre la metà della vettura che ha dominato la Formula 1 nel 2023 era già presente nell'anno precedente con la RB18.

La RB19 rappresenta un pezzo di storia per il team Red Bull, con risultati incredibili ottenuti con la vettura. Nonostante il successo, la squadra di Milton Keynes sta già pensando alla prossima vettura, cercando di migliorare ulteriormente la monoposto di Max Verstappen e Carlos Perez che potrebbe, fin dalle prime gare, ribadire la superiorità ingegneristica del team.

Sembra proprio che malgrado il dominio assoluto nella stagione 2023, la Red Bull non abbia perso la sua ambizione e starebbe già lavorando sulla RB20, cercando di migliorare e ottenere ulteriori successi. Horner afferma che la competizione in Formula 1 richiede un costante impegno per cercare quei piccoli dettagli da migliorare che possono fare la differenza in gara.

La squadra si è detta molto orgogliosa dei record ottenuti, con 13 titoli e 113 gare vinte in poco meno di 20 anni di storia, dimostrando l'efficacia del loro approccio giovane e competitivo. Max Verstappen ha dichiarato che entro 10 anni la Formula 1 sarà elettrica; il pilota olandese ha affermato che, in un simile scenario, egli si chiamerebbe fuori.