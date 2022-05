Forza Horizon nella realtà? È possibile in quest'isola in vendita per 70mln di euro

Se siete appassionati di Forza Horizon, il celebre videogioco sviluppato da PlayGround Games, ma vi piacerebbe che l'universo videoludico si trasformasse nella realtà allora non dovete fare altro che aprire il portafogli per fare una capatina su un'isola del Mentana.

Il quinto titolo di Forza Horizon è stato molto apprezzato dalla community e dalla critica, merito dell'ottima qualità tecnica e della maggiore libertà data i videogiocatori. Trasformare un'esperienza del genere nella realtà è molto complesso, visti i limiti dettati dalle leggi e alle difficoltà di 'affittare' uno spazio pubblico, motivo per cui qualche anno prima che il gioco venisse effettivamente creato un ragazzo aveva sviluppato la propria proprietà per ospitare la sua collezione di auto e sfrecciare in giro per l'isola.

Si tratta di un appezzamento di terreno privato da 348 acri nel Montana attualmente in vendita alla cifra di 'appena' 70 milioni di euro. Il prezzo comprende anche un palazzo quasi completo di circa 4180 metri quadrati ma con un potenziale per realizzare una serie di strade a proprio gusto. Il venditore dell'isola è Anne Brockinton Lee, vedova dell'appassionato di auto ed ex proprietario di Hunting World, Robert Lee. Ovviamente il costo non è alla portata di tutti, tuttavia l'unico limite è solo la velocità dal momento che si tratta di un piccolo mondo a parte.

E voi, invece, vi piacerebbe un'esperienza alla Forza Horizon nella realtà? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.